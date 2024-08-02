Elbistan İlçesi'nde, "213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (56) isimli şahıs yakalandı. Andırın İlçesi'nde ise, "Konut Dokunulmazlığını İhlal" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (32) isimli şahıs yakalandı. Ayrıca, Onikişubat İlçesi'nde "Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (26) isimli şahıs da gözaltına alındı. Tüm şahıslar, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu