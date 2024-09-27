TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına başvurusu yapılan ve Türkiye genelinde desteklenmeye değer görülen 57 projeden biri olarak kabul edilen “Kahraman Şehir Bilimle Şenleniyor” projesi, 26-27-28 Eylül 2024 tarihlerinde Piazza AVM’de gerçekleştirilecek.

Dün açılış gerçekleştirilen Şenlik kapsamında 59 etkileşimli etkinlik atölyesi, 5 bilim söyleşisi, sahne gösterileri ve bilim şovları düzenlenerek yoğun katılımla devam ediyor. Projenin yürütücülüğünü Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü üstlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaş kurumların iş birliğiyle etkinlikler coşku içinde gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK Bilim Şenliği, 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar Piazza AVM’de bilim ve teknoloji meraklılarıyla buluşmaya devam edecek.