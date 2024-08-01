18 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Yusuf Kahraman, görevi sona erdi. Kahraman’ın yerine, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur atandı.

KAHRAMAN’IN MÜDÜRLÜK GÖREVİ SONA ERDİ

Kahramanmaraş’ta uzun bir süre eğitim camiasına hizmet eden Yusuf Kahraman, il genelindeki eğitim kalitesini artırma konusundaki çabalarıyla tanındı. Kahraman’ın görevi sona erdi ve eğitim sektöründeki bu önemli değişim, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERHAN BAYDUR’UN YENİ GÖREVİ

Kahramanmaraş’ta yeni dönemi başlatacak olan Erhan Baydur, Isparta’daki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmişti. Baydur’un, Kahramanmaraş’ta da aynı başarıyı yakalaması ve eğitimde yenilikçi projelere imza atması bekleniyor. Baydur, yeni görevinde eğitim alanında önemli değişim ve iyileştirmelere öncülük edecek.