Toplantıda söz alan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ise Kahramanmaraş sanayisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, bu zorlu dönemleri dayanışma ile aşacaklarını vurguladı.

Meclis Başkanı Öksüz, “Sanayimizde yaşanan bu zorlu süreçte birlik içinde hareket ederek sorunların üstesinden geleceğiz,” dedi.

Oda üyelerinin tam katılımıyla düzenlenen toplantının ardından, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, üyelerin aktif katılımının alınan kararların uygulanmasında önem taşıdığını vurguladı.