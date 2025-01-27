Şehrin eğitim sektöründe önemli bir yere sahip olan Bridge English Academy, Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı’na maddi ve manevi desteğiyle spora ve gençliğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Yeni sponsorun desteğiyle takımın enerjisi ve motivasyonu daha da artarken, şehirdeki gençlerin basketbola olan ilgisinin de giderek büyüdüğü gözlemleniyor.

Bridge English Academy’nin kurucusu Hasan Tekin, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, şehrin spor kültürüne katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Amacımız, Kahramanmaraşlı çocuklarımızın kendi şehirlerinin takımlarını desteklemesini sağlamak. Bu doğrultuda bütün maçlara öğrencilerimizi ve velilerimizi davet ediyoruz."

Kahramanmaraş’ta İngilizce eğitimi konusunda fark oluşturan Bridge English Academy, spora verdiği destekle de topluma örnek oluyor. Hem eğitimde hem de sporda elde edilen bu başarılar, Kahramanmaraşlıların gurur kaynağı olmaya devam ediyor.