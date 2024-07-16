Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anlamlı bir panel düzenledi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan panel KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın açılış konuşması ile devam etti.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ummuhan Nerkiz’in Yaptığı "Karanlığa Işık Olan Milletin Zaferi!" İsimli Panelde, Dr. Öğr. Üyesi Arslan Durdu, Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Soydemir, Öğr. Gör. Yusuf Taş darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direniş ve zaferi birçok açıdan ele alındı.

Etkinlikte, konuşmacılar darbeye karşı verilen mücadeleyi, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Katılımcılar, 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini saygıyla andı. Panel, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.