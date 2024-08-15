Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstiklalspor Basketbol Kulübü Başkanı Hikmet Gümüşer, kulübün basketbol alanındaki büyüme hedeflerine dikkat çekti. Gümüşer, “Basketbolda da başarılar kazanan güzel bir spor kulübü olduk. Kahramanmaraş tarihinde ilk kez profesyonel ligde, 2. Lig’den başlamak suretiyle bir basketbol takımı kurduk,” diyerek kulübün önemli bir adım attığını vurguladı.

Takımın başantrenörü Levent Demirci, projeye olan inancını ve uzun vadeli hedefleri dile getirdi. Demirci, “Burada güzel işler yapacağız, uzun vadeli bir proje için yola çıktık. Yapacağımız maçlarla ve göstereceğimiz enerjiyle halkı salonlara çekip, yaşadıkları kötü günleri bir nebze olsun unutturmayı amaçlıyoruz,” dedi.

Takımın Genel Menajeri Hakan Erol ise basına yaptığı açıklamada, takımın yapılanma sürecinden bahsederek, yeni transferlerin takımın başarısı için büyük katkı sağlayacağını ve taraftarların beklentilerini karşılayacak bir ekip oluşturduklarını belirtti.

Kahramanmaraş İstiklalspor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde büyük bir motivasyonla çalışmalara devam ederken, taraftarlar takımın performansını merakla bekliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu