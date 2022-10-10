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Deplasmanda Elbistanspor 3-1 Kahramanmaraş İstiklal Spor, 2'de 2 yaptı. Puanını 6 yapan temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta liderliğini sürdürdü.

90.dakikada Fatih Gümüşel, Kahramanmaraş İstiklaspor'u öne geçiren golü attı. 8 dakika uzatılan maçta 90+6.dakikada Kahramanmaraş İstiklalspor, Yiğit Ener Aydın ile farkı 3'e çıkardı

84.dakikada ise Kahramanmaraş İstiklalspor, Tugay Tiryaki'nin şık golü ile skoru 1-1 yaptı

Karşılaşmanın 67.dakikasında kullanılan köşe atışında Hüseyin Direk'in kafa vuruşu ile Elbistanspor 1-0 öne geçti.

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