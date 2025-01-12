Kahramanmaraş İstiklalspor, Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde Akhisar Belediye deplasmanında 80-62'lik net bir galibiyet alarak namağlup serisini 11. haftada da devam ettirdi.

Akhisar Belediye karşısında gösterdiği üstün oyunla dikkat çeken İstiklalspor, ilk çeyrekten itibaren üstünlüğü elinde tutmayı başardı. Hücumdaki etkili oyunları ve savunmadaki disiplinli duruşlarıyla rakibine şans tanımayan takım, maçı 80-62'lik skorla kazandı. Bu galibiyetle birlikte, İstiklalspor, ligdeki namağlup serisini sürdürüyor ve iddialı bir şekilde zirveye doğru ilerliyor.

İstiklalspor, sezon başında belirlediği hedefler doğrultusunda ilerleyerek, ligdeki şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Maç boyunca sergiledikleri mücadele ve takım oyunuyla galibiyeti hak eden İstiklalspor, Akhisar Belediye karşısındaki bu net zaferle tüm dikkatleri üzerine çekmiş oldu.