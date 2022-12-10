Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta çıktığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puanla liderliğini sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, 11’inci hafta müsabakasında ligin iddialı takımlarından Malatya temsilcisi Arapgirspor’u ağırlayacak. 11 Aralık Pazar günü Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanacak futbol müsabakası, saat 13.00’da başlayacak. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen kırmızı beyazlılar, Arapgirspor engelini de kayıpsız aşarak galibiyet serisini 11’e çıkarmayı ve liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılana açıklamada, tüm sporseverlerin 11 Aralık Pazar günü tribüne davetli olduğu belirtildi.