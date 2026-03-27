TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’da teknik heyette önemli bir değişiklik yaşandı.

Son haftalarda alınan sonuçların ardından yönetim, teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayırma kararı aldı. Özellikle Muşspor deplasmanında alınan 5-1’lik farklı mağlubiyet, bu kararın alınmasında belirleyici oldu.

Kritik Toplantı Sonrası Ayrılık

Karşılaşmanın ardından kulüp yönetimi ile Bayram Bektaş arasında yapılan görüşmede, taraflar karşılıklı anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu istikrarsız performans, yönetimin teknik kadroda değişikliğe gitmesine neden oldu.

Yeni Teknik Direktör Bilal Kısa Oldu

Yaşanan ayrılığın ardından yönetim vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Bilal Kısa’nın getirildiği duyuruldu. Açıklamada, deneyimli teknik adama ve ekibine “hoş geldiniz” denilerek başarı dilekleri iletildi.

Gözler Yeni Dönemde

Bilal Kısa’nın takıma nasıl bir oyun anlayışı kazandıracağı ve İstiklalspor’u yeniden çıkışa geçirip geçiremeyeceği merak konusu oldu.

Sezonun kritik haftalarına girilirken, yeni teknik direktörle birlikte hedef yeniden zirve olarak belirlendi.