Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın atık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın atık bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının yeniden başlamaması için bölgede bir süre soğutma çalışması yürütürken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.