Yozgat, Sivas, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kayseri, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yapılan elemelerde birinci olan okulların yer aldığı organizasyonda, toplam 24 okuldan genç hafızlar Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde tilavet edebilmek için jüri karşısına çıktı. Program, güçlü manevi atmosferiyle dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ı temsilen yarışmada yer alan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ile Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de performanslarıyla beğeni topladı.

Lise kategorisinde Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülaziz Albakkar bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kahramanmaraş’tan Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Huzeyfe Ferec ikinci olurken, üçüncülüğü Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ahmad Muazen elde etti.

Ortaokul kategorisinde ise Gaziantep Boyacı Mahmud Ziylan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fikret Kaan Genç birinci seçildi. Kilis Gazi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Semir Salih ikinci, Şanlıurfa Harran Kapı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed El Kuravi ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin yanı sıra programa katılan tüm okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrenciler ödüllendirildi. Organizasyon, toplu fotoğraf çekimi ve misafir ekiplerin uğurlanmasıyla sona erdi.