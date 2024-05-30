Yeni Sezonda Tff 3, Ligde Mücadele Edecek Olan Temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor’un Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu.
Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca Nezaretinde Yeni Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı Da Gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş’ı Yeni Sezonda Tff 3. Ligde Temsil Edecek Olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un Da Genel Kurul Yapıldı.
Seçimli Genel Kurulda Kahramanmaraş İstiklal spor Kulüp Başkanlığına İş İnsan Ahmet Gaffar Akarca Seçilirken Yeni Yönetim Kurulu Listesi De Belli Oldu.
Yapılan Kongre İle Göreve Başlayan Yeni Yönetim Kurulunda Da Görev Dağılımı Yapıldı. Yapılan Toplantı Neticesinde Yönetim Kurulu Ve Görev Listesi İse Şu Şekilde;
AHMET GAFFAR AKARCA
BAŞKAN
FETHİ NARLI
BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET FATİH DERTLİ
BAŞKAN YARDIMCISI
İSMAİL KURTUL
BAŞKAN YARDIMCISI
HİKMET GÜMÜŞER
MUHASİP ÜYE
ŞEMS SEZAL
SAYMAN
MUSTAFA BÜYÜKDERELİ
GENEL SEKRETER
HARUN ÇİÇEKÇİ
AS BAŞKAN
SEDAT TEKİNŞEN
YÖN.KUR.ÜYESİ
VOLKAN DALYAN
YÖN.KUR.ÜYESİ
BARBAROS SEZAL
YÖN.KUR.ÜYESİ
MEHMET CAN SULAR
YÖN.KUR.ÜYESİ
ONUR PARLAKYİĞİT
YÖN.KUR.ÜYESİ
AHMET DEDEOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
YAVUZ KARAÇAY
YÖN.KUR.ÜYESİ
LEVENT ALEYBEYOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
CÜNEYT BEYİT
YÖN.KUR.ÜYESİ
SAMET ARIĞ
YÖN.KUR.ÜYESİ
MUSTAFA ORAK
YÖN.KUR.ÜYESİ
BURAK ORHAN ARİFİOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
AHMET NAIL POLAT
YÖN.KUR.ÜYESİ
FARUK ESENCELİ
YÖN.KUR.ÜYESİ
FUAT TOPTAŞ
YÖN.KUR.ÜYESİ