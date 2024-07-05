Operasyonlar kapsamında: İl genelinde (5607) Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet, yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarına karıştığı belirlenen (103) şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kapsamda (1) şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar sonucunda (532) kök kenevir bitkisi, (208) gram esrar, (139) adet sentetik uyuşturucu hap, (27) gram metamfetamin, (5) gram eroin, (4) gram kokain maddesi, (43) gram bonzai, (2) adet hassas terazi, (57) adet sikke, (33) adet tarihi obje, (3) adet av tüfeği, (38) adet tüfek fişeği, (2) adet ruhsatsız tabanca, ve (10) adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca, Kahramanmaraş ve Kayseri illerinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen (20) şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde (113) gram metamfetamin, (90) gram bonzai, (50) gram kubar esrar maddesi, (63) adet sentetik uyuşturucu hap, (17) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile (1) adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu operasyonda (19) şüpheli tutuklandı, (1) şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu kapsamda;

-Pazarcık İlçesi'nde: (1) adet ruhsatsız tabanca, (1) adet av tüfeği, (2) adet şarjör, ve (37) adet fişek.

- Elbistan İlçesi'nde: (1) adet tabanca, (5) adet av tüfeği, (2) adet şarjör, ve (25) adet av tüfeği.

- Afşin İlçesi'nde: (6) adet ruhsatsız tabanca, (2) adet av tüfeği, (8) adet şarjör, ve (735) adet fişek.

- Onikişubat İlçesi'nde: (1) adet ruhsatsız tabanca, (1) adet av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, (45.976) araç kontrol edildiğini ve kural ihlallerine karışan (1.466) araç sürücüsüne toplam (5.156.90) TL trafik idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca, (233) aracın trafikten men edildiği ve alkollü araç kullanımı tespit edilen (24) şahsın sürücü belgelerinin geri alındığı açıklandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında ise (11) Suriye uyruklu şahsın yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere işlemlerin başlatıldığı, (66) Suriye uyruklu şahsa toplam 299.706 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.