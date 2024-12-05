Kahramanmaraş Kadın Platformu, Kahramanmaraş Barosu Ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Barosu Ev Sahipliğinde, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilişinin 90. Yıldönümü Münasebetiyle Kadın Çalıştay’ı Düzenledi.

Çalıştaya, Resmi Kurum Ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Siyasi Parti Kadın Temsilcileri Katıldı.

Sütçü İmam Üniversitesi (Ksü), Kahramanmaraş Barosu, Kahramanmaraş Kadın Platformu, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Şönim Ve Siyasi Partilerin Kadın Kolları Başkan Ve Temsilcilerinin Katıldığı Çalıştayda Kadınlara Yönelik Bir Çok Konu Ele Alındı.

Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan Burada Yaptığı Açıklamada Kadınlara Yönelik Çeşitli Çalışmalar Yaptıklarını İfade Ederek Bu Özel Günde Bir Farkındalık Oluşturmak Adına Böyle Bir Çalışmaya İmza Attıklarını Dile Getirdi.

Başkan Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

“Kadınlarla ilgili sene içerisinde farkındalık oluşturacağımız, kadın sorunlarını ve haklarını konuşacağımız bir çok gün var, bizler bu günlerde ekseriyetle konferans, panel ya da basın aracılığı ile bildiriler yayınlıyoruz, bu yıl 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme hakkı verilişinin 90. Yıldönümü münasebetiyle kalıcı ve farklı bir çalışma yapmak istedik, bu çalıştay ile Kahramanmaraşlı kadınların tüm paydaşlarla biraraya gelebileceğimiz, sorunlara somut öneriler ve çözümler bulabileceğimiz ve bize yol haritası olacak bir kaynak elde etmiş olacağız, sonuç raporunu, milletvekillerimize, ilgili Bakanlıklara iletip Kahramanmaraşlı kadınların duyarlılığnı hassasiyetini de somut bir çalışmayla göstermiş olacağız.” Dedi.