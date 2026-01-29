Kahramanmaraş Kapalıçarşı’da alınan son bilgilere göre gram altın serbest piyasada yaklaşık 7 bin 600 ile 7 bin 700 TL bandında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 12 bin 700 TL ile 13 bin TL arasında alıcı buluyor. Yarım altın ve Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüksek seviyelerden satışa sunulurken, fiyatlardaki artış çarşıdaki hareketliliği artırmış durumda.

Kapalıçarşı esnafı, son dönemde özellikle yatırım amaçlı altın alımına ilginin arttığını belirtiyor. Jeopolitik belirsizlikler, küresel ekonomik riskler, faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki zayıflığın altına olan talebi güçlendirdiği ifade ediliyor. Ons altının 5 bin dolar seviyesini aşmasının ardından iç piyasada da fiyatların hızlı yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Vatandaşlar ise altını hem tasarruf hem de değer koruma aracı olarak görmeye devam ediyor. Fiyatların yüksek seyretmesine rağmen, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcıların altına yöneldiği gözlemleniyor. Kapalıçarşı’da önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyrinin, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.