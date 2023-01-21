Havası, suyu ve manzarasıyla günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da çok yakından ilgilendikleri; günü birlik, haftalık tatil yaptıkları kaplıcalar, bölge turizmine katma değer sunuyor.

Yaklaşık 26 şehirden gelen yerli turistler, gönüllerince bir tatil yapıp tesisin tüm imkânlarından faydalanarak, hem tarihi bölgeleri gezme imkanı bulabiliyor, ayrıca aileleriyle birlikte jakuzilerde yıkanabiliyorlar.

Kaplıca işletmeciliği yapan Ali Cesur Kaçmaz, termal kaplıcaları hakkında bilgi verdi.