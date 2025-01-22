2023 yılında meydana gelen asrın felaketini, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, konut satışlarında ciddi bir düşüşe yol açmıştı. Ancak 2024 yılı, bu düşüşün ardından hızlı bir toparlanma ve artış yılı olarak kayıtlara geçti. Özellikle 2023 Kasım ayında yapılan sadece 783 konut satışı, 2024 Kasım ayında yüzde 48,4 artış göstererek bin 162’ye ulaştı.

Depremin hemen ardından yaşanan belirsizlik ve güven kaybı, konut piyasasında büyük bir durgunluğa neden olmuştu. Ancak 2024 yılı itibarıyla yaşanan ekonomik iyileşme ve yeniden inşa projeleri, konut satışları üzerinde olumlu bir etki yaratmayı başardı. Bu süreçte özellikle devlet teşvikleri, konut satışlarının artmasına katkı sağladı.

Konut satışlarındaki bu artış, inşaat ve emlak sektöründe büyük bir umut oluşturdu. Sektör temsilcileri, 2024 yılında yaşanan bu pozitif trendin, gelecekte de devam etmesini bekliyor.