Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen iki ekip arasındaki mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş temsilcisinin sahasında oynayacağı karşılaşma, taraftarlar için büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş–Mazıdağı Fosfat Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?

Kahramanmaraş – Mazıdağı Fosfat karşılaşması, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. Mücadele, Kahramanmaraş’ta bulunan Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, konuk ekip Mazıdağı Fosfat ise deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Kahramanmaraş–Mazıdağı Fosfat Maçı Hangi Kanalda, Şifreli mi?

Karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler için de canlı yayın alternatifi bulunuyor. Kahramanmaraş – Mazıdağı Fosfat TFF 3. Lig mücadelesi, Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek. Bu sayede maç, Türkiye’nin her yerinden ve mobil cihazlar üzerinden de rahatlıkla takip edilebilecek.

Sıfır TV YouTube kanalı, herhangi bir uydu frekansı gerektirmeden, doğrudan internet bağlantısı ile erişim sağlanan bir platform olarak dikkat çekiyor. Futbolseverler, YouTube üzerinden Sıfır TV kanalına girerek karşılaşmayı canlı yayın sekmesinden izleyebilecek.

Kahramanmaraş–Mazıdağı Fosfat Maçı CANLI İzleme Ekranı

TFF 3. Lig’deki bu önemli mücadele öncesinde her iki takım da sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Kahramanmaraş – Mazıdağı Fosfat karşılaşması, ligdeki dengeleri etkileyebilecek maçlar arasında gösteriliyor.