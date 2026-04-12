Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş ve suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli olarak Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te 7 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 1 şüpheli ise 9 Nisan’da yakalanarak adalete teslim edildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli ürün, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında mağdur durumda olduğu belirlenen 21 kadın (7 Türk, 14 yabancı uyruklu) koruma altına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin işlem hacminin 716 milyon 229 bin 126 TL olduğu tespit edilirken, çok sayıda banka hesabı, taşınmaz ve araca el konuldu.

Adli işlemler sonucunda 24 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şahısların Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.