Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde deprem sonrası hayata geçirilen önemli projelerden biri daha tamamlandı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı.

Modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken kütüphane, bölgenin eğitim ve kültür hayatına katkı sunmayı hedeflerken, özellikle gençler için önemli bir buluşma noktası olacak.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Uzman Dr. İrfan Karatutlu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri, kütüphanenin Andırın için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Bölgedeki gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak olan kütüphane, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Yetkililer, bu tür yatırımların şehrin geleceğine yapılan en önemli katkılardan biri olduğunu ifade etti.