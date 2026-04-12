Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, üçüncü gününde de yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, gün boyu ziyaretçilerin akınına uğrarken, akşam saatlerinde sahne alan Kıraç konseriyle zirveye ulaştı.

Alanı dolduran yüzlerce müzikseverin katıldığı konserde Kıraç, sahne performansı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı. Sanatçı, geniş repertuvarından seçtiği eserleri Kahramanmaraşlı hemşehrileri için seslendirirken, izleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser alanı adeta dev bir koro haline gelirken, coşku gece boyunca artarak devam etti.

Konserde “Zaman”, “Gidiyorum”, “Kan ve Gül”, “Ayşe”, “Kerkük Zindanı”, “Yalan” ve “Karakaş Gözlerin Elmas” gibi sevilen eserler seslendirildi. Duygusal parçalarda izleyiciler telefon ışıklarıyla görsel bir şölen oluştururken, hareketli şarkılarda ise festival havası hâkim oldu.

Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Kıraç, Kahramanmaraşlı hemşehrileriyle İstanbul’da buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Organizasyona katkı sunanlara teşekkür eden sanatçı, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Öte yandan Kıraç, Aksu TV’ye yaptığı özel açıklamada ise Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinin böylesine geniş katılımlı organizasyonlarla tanıtılmasının önemine dikkat çekerek, “Bu tür etkinlikler hem şehrin tanıtımı hem de hemşehrilerimizin bir araya gelmesi açısından çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri kapsamında gerçekleştirilen konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, organizasyonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.