Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne akın etti.

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, ziyaretçilere şehrin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sundu. Sabah saatlerinden itibaren dolup taşan etkinlik alanı, gün boyunca yoğunluğunu korudu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini Aksu Haber mikrofonlarıyla paylaştı.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, hemşehrileri bir araya getirirken, şehrin kültürel ve gastronomik zenginliklerini İstanbul’da geniş kitlelere tanıtmaya devam ediyor.