6 Aylık Takip Sonrası Operasyon

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kahramanmaraş merkezli 14 ilde 26 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

“Bungalov” Tuzağı ve Sazan Sarmalı Yöntemi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin:

Sosyal medya üzerinden sahte “kiralık bungalov” ilanları verdiği

Vatandaşlardan ön ödeme adı altında para talep ettiği

“Sazan sarmalı” yöntemiyle sahte ürün satışları gerçekleştirdiği

tespit edildi.

Dolandırıcılık ağının, özellikle tatil planı yapan vatandaşları hedef aldığı öğrenildi.

Dijital Deliller Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

29 cep telefonu

21 SIM kart

1 flash bellek

1 SSD depolama cihazı

ele geçirildi.

Dijital materyallerin incelemeye alındığı ve soruşturmanın genişletilebileceği belirtildi.

15 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan Şahıslara Operasyon

Öte yandan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını da sürdürdü.

Bu kapsamda:

Yağma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan H.Y.

Uyuşturucu ticaretinden 14 yıl hapis cezası bulunan S.M.

yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Narkotik Operasyonları Devam Ediyor

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de kent genelinde operasyonlarını sürdürdü.

📍 2 Nisan 2026’da gerçekleştirilen operasyonda:

9,03 gram metamfetamin

900 TL suç geliri

ele geçirildi.

📍 3 Nisan 2026’da Afşin’de düzenlenen operasyonda ise:

193,45 gram metamfetamin

ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten Net Mesaj

Emniyet yetkilileri, Kahramanmaraş genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.