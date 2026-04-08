6 Aylık Takip Sonrası Operasyon
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kahramanmaraş merkezli 14 ilde 26 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
“Bungalov” Tuzağı ve Sazan Sarmalı Yöntemi
Yapılan incelemelerde şüphelilerin:
- Sosyal medya üzerinden sahte “kiralık bungalov” ilanları verdiği
- Vatandaşlardan ön ödeme adı altında para talep ettiği
- “Sazan sarmalı” yöntemiyle sahte ürün satışları gerçekleştirdiği
tespit edildi.
Dolandırıcılık ağının, özellikle tatil planı yapan vatandaşları hedef aldığı öğrenildi.
Dijital Deliller Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:
- 29 cep telefonu
- 21 SIM kart
- 1 flash bellek
- 1 SSD depolama cihazı
ele geçirildi.
Dijital materyallerin incelemeye alındığı ve soruşturmanın genişletilebileceği belirtildi.
15 Şüpheli Tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aranan Şahıslara Operasyon
Öte yandan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını da sürdürdü.
Bu kapsamda:
- Yağma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan H.Y.
- Uyuşturucu ticaretinden 14 yıl hapis cezası bulunan S.M.
yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Narkotik Operasyonları Devam Ediyor
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de kent genelinde operasyonlarını sürdürdü.
📍 2 Nisan 2026’da gerçekleştirilen operasyonda:
- 9,03 gram metamfetamin
- 900 TL suç geliri
ele geçirildi.
📍 3 Nisan 2026’da Afşin’de düzenlenen operasyonda ise:
- 193,45 gram metamfetamin
ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten Net Mesaj
Emniyet yetkilileri, Kahramanmaraş genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.