Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İstanbul ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar ve internet siteleri oluşturarak gerçeğe aykırı ürün satış ilanları verdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle vatandaşlardan “ürün bedeli, kapora, kargo ve iade ücreti” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kullandığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart ve 1 adet SSD’ye el konuldu. Öte yandan yurt dışında olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini açıkladı.