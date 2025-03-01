Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Konteyner kentlerde dernek veya vakıf adı altında depremzedelere hediye çeki dağıtımı sırasında toplanan kimlik bilgileriyle sanal kart hesapları açıldığı ve yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 260 müştekinin ifadesi alınırken, hesaplarda 200 milyon liranın üzerinde sanal para transferi yapıldığı belirlendi. Kahramanmaraş, Artvin, Ankara ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı ve adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.