Yakın zamanda tam kapasiteyle hizmete giren hastane, modern donanımıyla bölgenin sağlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

İki ameliyathane, diş üniteleri ve diyaliz merkezi gibi birçok birimiyle dikkat çeken hastane, deprem sonrası ilçeye uzun yıllar sağlık hizmeti sunacak şekilde inşa edildi.

İki katlı ve 12 bin metre kare kapalı alana sahip olan hastane, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon yapısıyla güvenli bir sağlık merkezi olma özelliği taşıyor.

Deprem sonrası toparlanma sürecinde Nurhak’a kazandırılan bu önemli yatırım, hem bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek.