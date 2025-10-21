Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri projesi kapsamında faaliyet gösteren Müzik Akademisi, bu hafta programını Afşin ilçesinde gerçekleştirdi. Tarih, kültür ve sanatın iç içe geçtiği etkinlikte, öğretmenler hem doğayla hem de bölgenin köklü geçmişiyle buluştu.

Afşin’in doğal zenginlikleri ve su kaynakları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında Ayrandede Su Kaynağı, Hurman Kalesi ve Tanır Köyü Yassıhöyük kazı alanı ziyaret edilerek bölgenin doğal ve tarihî zenginlikleri tanıtıldı. Öğleden sonra Afşin Halk Ozanları Derneği’nde düzenlenen “Telden Dile Ozan Söyleşileri” etkinliğinde yöre ozanları sahne aldı.

Son durak Ashab-ı Kehf Külliyesi oldu. Yaklaşık 140 öğretmenin katıldığı gezi, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.