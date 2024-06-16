Kahramanmaraş otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı öncesi, bayram tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından otogarda ve otobüs seferlerinde talep artışı yaşanıyor

Her bayram gibi bu yıl ki Ramazan Bayramının getirdiği sevinç ve vatandaşların sevdikleriyle bir arada olma isteği Kahramanmaraş otogarında ve otobüs seferlerinde hissedilir bir hareketliliğe sebep oluyor. Memleketi farklı iller olupta Kahramanmaraş’ta ikamet eden vatandaşların bayramda aileleri ve sevdikleriyle birlikte olma arzusu, şehirler arası seyahate teşvik etti. Gerek bilet satışlarında gerekse otogarda yoğun saatler geçiren otobüs firmaları ise, yoğunluğa bağlı olarak sefer saatlerinde ve sayılarında değişikliğe gidecek.