Özel Kipaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mehveş Yavuz tarafından hazırlanan kişisel resim sergisi, okulda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, sulu boya, akrilik, kara kalem ve guaj boya teknikleriyle yapılan 16 farklı tablo yer aldı.

Birbirinden etkileyici ve özgün çalışmalardan oluşan sergi, hem misafirler hem de öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Mehveş Yavuz’un yeteneği, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.

Genç sanatçının kişisel çabalarıyla hazırladığı bu sergi, okulun sanat ortamına renk katarken, öğrencilerin sanatsal becerilerinin desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.