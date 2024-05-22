Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda 5’inci sınıflar için öğrenci kabul sınavı başvuruları devam ediyor.

Seçkin öğretmen kadrosu ile 70 Proje İmam Hatip Ortaokulu’nda kabul sınavları başladı

Kahramanmaraş’ta özverili kadrosu ile şehrin başarılı okulları arasında yer alan Proje İmam Hatip Lisesi 5’inci sınıflar için öğrenci kabul sınavı başvuruları devam ediyor.

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda 5’inci sınıflar için öğrenci kabul sınavı başvuruları devam ediyor.

Seçkin öğretmen kadrosu ile 70 yıllık tecrübesi ile eğitimlerine devam eden okulun kabul sınavları 1 Haziran 2024 saat 10.00’da başlayacak.

Başvurular ise 1-30 Mayıs tarihleri arasında olacak ve sınav müfredatı 4’üncü sınıf müfredatına göre yapılacak.73 yıllık maziye sahip olan okulun kabul sınavları 1 Haziran 2024 saat 10.00’da yapılacak.

Başvurular ise 1-30 Mayıs tarihleri arasında olacak ve sınav müfredatı 4’üncü sınıf müfredatına göre yapılacak.

Proje imam hatip ortaokulu 90 kişilik kontenjana girebilmek için öğrenciler sınavda ter dökecekler. Modern bir kampüse sahip olan proje okulunda, kapalı spor salonu, halı saha, akademik takip, periyodik denemeler, turnuvalar, geziler, piknikler, cep sinemaları, bilgi yarışmaları, türkiye çapında yazarlar ile buluşma, teknofest tübitak projeleri, endülüs okuma projeleri, robotik kodlama ve sportif faaliyetler gibi geniş imkanlar mevcuttur. Öğrencilerin bu ve daha fazla imkana sahip olması için https://kmarasihl.meb.k12.tr/icerikler/proje-ortaokul-5-sinif-kabul-sinav-basvuru-formunu-doldurmak-icin-tiklayiniz_15130715.html

Adresinden başvurulabilir.