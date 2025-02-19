Seçkin öğretmen kadrosu ile 70 yıllık tecrübesi ile eğitimlerine devam eden okulun kabul sınavları 31 Mayıs 2025 Cumartesi saat 10.00’da başlayacak.

Başvurular ise 15 Şubat- 27 Mayıs tarihleri arasında olacak ve sınav müfredatı 4’üncü sınıf müfredatına göre yapılacak.73 yıllık maziye sahip olan okulun kabul sınavları 1 Haziran 2024 saat 10.00’da yapılacak.

Proje imam hatip ortaokulu sınırlı sayıda kontenjana girebilmek için öğrenciler sınavda ter dökecekler. Modern bir kampüse sahip olan proje okulunda, kapalı spor salonu, halı saha, akademik takip, periyodik denemeler, turnuvalar, geziler, piknikler, cep sinemaları, bilgi yarışmaları, türkiye çapında yazarlar ile buluşma, teknofest tübitak projeleri, endülüs okuma projeleri, robotik kodlama ve sportif faaliyetler gibi geniş imkanlar mevcuttur.

Öğrencilerin bu ve daha fazla imkana sahip olması https://kmarasihl.meb.k12.tr/icerikler/proje-ortaokul-kabul-sinavi-basvurulari-basladi_15962685.html

adresinden başvurabilirler.