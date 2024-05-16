Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban ve ekibi, 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

"Sosyal Güvenlik Haftası" olarak kutlanmakta olan etkinlikler, bu yıl 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu önemli haftanın anlam ve önemine vurgu yapmak amacıyla, il müdürü ve ekibi Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle, sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması hedeflendi. Bu tür etkinlikler, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirilmesine ve kamuoyunun bu önemli konuya dikkat çekilmesine katkı sağlar.