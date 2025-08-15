İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve çalışma süreçlerinin verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Her ay periyodik olarak düzenlenen toplantılarla kurum içi koordinasyonu güçlendirdiklerini belirten İl Müdürü Hüseyin Karaoğlan, SGK’nın vatandaşla en sık temas kuran kamu kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Karaoğlan, “Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik alanındaki beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, işlemlerini hızlı, doğru ve şeffaf biçimde tamamlamak öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda, kurum içi iletişimi güçlendirerek, sahada karşılaşılan sorunları birlikte değerlendirip çözüm yolları üretiyoruz” dedi.

Toplantıda, işlemlerdeki bürokratik yükün azaltılması, teknolojinin etkin kullanımı, vatandaşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde izlenecek yöntemler gibi konular ele alındı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

