Kahramanmaraş, Sulama Projelerinde Türkiye Birincisi Oldu

Kahramanmaraş, tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen sulama projeleriyle Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği yatırımlar kapsamında yürütülen çalışmalar, hem su kaynaklarının etkin kullanımını hem de tarımsal verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

Kent genelinde yapılan arazi kontrolleri ve çiftçi geri bildirimleri, modern sulama sistemlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha fazla fayda sağladığını ortaya koydu. Damla sulama ve yağmurlama sistemleri gibi teknolojiler, toprak yapısına uygun şekilde uygulanarak hem su israfının önüne geçiyor hem de bitki köklerine doğrudan ve kontrollü su temini sağlıyor. Böylece tarımsal üretimde kalite ve miktar açısından gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Verimlilik Artarken Su Tüketimi Azalıyor

Tarımda en kritik sorunlardan biri olan su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, modern sulama sistemleriyle büyük ölçüde önleniyor. Özellikle yaz aylarında artan sulama ihtiyacına karşı yapılan akıllı sistemlerle enerji tasarrufu sağlanması üreticilerin maliyetlerini düşürerek ekonomik kazançlarını artırıyor.

Bakanlık verilerine göre, Kahramanmaraş ülke genelinde en fazla sulama projesine sahip il konumunda bulunuyor. Bu yatırımlar sayesinde üreticiler, daha az suyla daha fazla ürün elde ederken, bölge tarımı da sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor.

Sürdürülebilir Tarım İçin Stratejik Bir Adım

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, sulama projelerinin sadece bugünkü üretimi değil, gelecekteki tarım politikalarını da doğrudan etkilediğini vurguluyor. Su kaynaklarının azalmasına karşı alınan bu önlemler, iklim değişikliğine karşı dirençli bir tarım yapısının oluşmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlar, bu sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte kuraklık riski taşıyan bölgelerde bile yıl boyunca üretim yapılabildiğini, ürün çeşitliliğinin arttığını ve çiftçilerin ikinci ürün ekimi gibi alternatiflere daha kolay yöneldiğini ifade ediyor.

Hem Bölgeye Hem Türkiye’ye Kazandırıyor

Modern sulama yatırımları, yalnızca Kahramanmaraş çiftçilerine değil, aynı zamanda Türkiye tarımına da önemli kazanımlar sağlıyor. Artan üretim hacmi ve ürün kalitesi, iç piyasada fiyat istikrarını desteklerken, ihracat potansiyelini de yükseltiyor.

Kahramanmaraş’ın tarımda öncü konumunu güçlendiren bu projeler, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik kalkınma açısından örnek gösteriliyor. Yetkililer, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve verimli üretimi desteklemek amacıyla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini kaydetti.