Uzmanlara göre deri hastalıklarının altında yalnızca cilt yüzeyine etki eden faktörler değil, aynı zamanda vücut içi organ sağlığı, özellikle de karaciğer fonksiyonları büyük bir rol oynuyor.

Karaciğerin stres, yanlış beslenme ve yağlanma gibi nedenlerle işlevini tam olarak yerine getirememesi; saç egzaması, kasıklarda mantar, ciltte kuruma ve erken yaşlanma gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu noktada hem dahili hem de harici tedaviler önem kazanıyor.

Bitkisel ürünler arasında enginar ve deve dikeni karaciğerin güçlenmesine yardımcı olurken, aynısefa ve ısırgan otu içeren kremler cildin nem dengesini korumada öne çıkıyor. Ayrıca ardıç katranı ve kükürtlü şampuanların saç egzamasına iyi geldiği, ayak mantarında ise ısırgan özlü kremlerin kullanıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, deri hastalıklarının sık görülen bir diğer nedeninin de sabunlarda kullanılan kimyasal katkılar olduğunu vurguluyor. Özellikle kostik maddesi bulunan sabunların ciltte tahriş ve kuruluğa yol açabildiği, bu nedenle kostiksiz, doğal yöntemlerle üretilmiş sabunların tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, cilt hastalıklarında en etkili sonucun, modern tıbbın tanı ve tedavi gücünün, doğal ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle birlikte uygulanmasıyla elde edilebileceğini ifade ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artan cilt problemleri için önleyici yaklaşımlar geliştirmek, sadece semptomları değil, altta yatan nedenleri ortadan kaldırmak açısından büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, sağlıklı bir cilt için yalnızca dışarıdan uygulanan kremler ve losyonlar değil, iç organların sağlığına da dikkat etmek, beslenme düzenini gözden geçirmek ve doğanın sunduğu alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmak gerekiyor.