İstanbul’da kültür, sanat ve gastronomi rüzgârı estiren “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri”, final gününde de dopdolu programıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen organizasyon, Kahramanmaraş’ın köklü kültürünü ve zengin mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı sürdürüyor.

42Bd1A9B 5698 4626 Ba79 041Eb0A88D19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, paydaş kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, 12 Nisan Pazar günü son gününde de her yaştan katılımcıya hitap eden birbirinden renkli programlara sahne olacak. Gün boyunca devam edecek etkinliklerde ziyaretçiler; geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı ahşap oyuncak atölyesinde üretim sürecine tanıklık edecek, yemeni atölyesinde ise Kahramanmaraş’a özgü el emeği ürünlerin inceliklerini yakından görme fırsatı bulacak. Etkinlik alanında kurulacak sahnede sergilenecek halk oyunları gösterileri, Anadolu’nun kadim kültürel mirasını yansıtırken, ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunacak.

B51Afe33 65B1 493D A42B 7A3A4Ea1Afbf

Muhammed Burak Gül: “Bir Şehri Değil, Bir Ruhu Anlatıyoruz”
Muhammed Burak Gül: “Bir Şehri Değil, Bir Ruhu Anlatıyoruz”
Tanıtım günlerinin kapanışında ise müzik dolu anlar yaşanacak. Saat 16.00’da sahne alacak olan Yaşar Gören, sevilen eserleriyle dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Ardından saat 17.30’da Şevket Gürlek sahneye çıkarak etkinliğe coşkulu bir final yapacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehri daha yakından tanımak isteyen tüm vatandaşlar programa davet edildi.

5F6F5De7 2215 484C B5C8 3698Df7F9482