Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde ordusunun besin kaynağı olan Maraş tarhanası, tok tutan ve organik yönüyle her mevsim tüketiliyor.

Yapımı ve lezzetindeki farklılığıyla Kahramanmaraş'a özgü tarhana, kültür ögesi olarak kent hayatında önemli bir yer tutuyor.

Kabuğu soyulmuş döğmenin pilav şeklinde pişirilip soğutulduktan sonra yoğurtla karıştırılıp kurutulmasıyla elde edilen Maraş tarhanası, dayanaklılığı dolayısıyla ihtiyaç anında kolayca tüketilebiliyor.

''Çiğ'' adı verilen özel sergilerde kurutulan tarhananın tam kurumamış hali ise bölgede ''firik'' olarak isimlendiriliyor. Maraş tarhanası, yazın çerez olarak kışın ise çorbasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer buluyor.

Kabakcı, Yavuz Sultan Selim'ın Ridaniye seferinde Sina çölünü geçerken ordusunun erzak katarları içerisinde Kahramanmaraş tarhanası bulunduğunu dile getirerek "Maraşlılar olarak tarhanayı günün her saatinde tüketiriz. Tarhana çok faydalı bir yiyecektir. Yıllarca saklanabilir. Hatta yabancı ülkelere gidip de yemeklere uyum sağlayamadığımızda her Maraşlı ticaret erbabının yanında tarhanası muhakkak bulunur." diye konuştu.

"Çerez olarak tüketilir"

Kentte 24 yıldır tarhanacılık yapan Gülbani Günalan ise tarhanın 3 olmazsa olmazının döğme, yoğurt ve kekik olduğunu söyledi.

Tarhananın yapılışına ilişkin bilgi veren Günalan, "Biz odun ateşinde kaynattığımız suya döğmeyi atıyoruz. Kaynadıktan sonra sallara alıp soğumaya bırakıyoruz. Burada yaklaşık 1 saate dinlendiriyoruz. Ondan sonra yoğurtlanıyor. Bundan sonra makineden geçiriyoruz. Tekrar sallara bastırılıp bir gün sonra sabahına hazır hale getiriliyor. Dinlendikten sonra da sabah bayanlar çiğlere seriyor. Sonrasında da bir kısmı firik olarak bir kısmı da kışlık tarhana olarak hazırlanıyor." dedi.

Çeyrek asıra yakın bu işi yaptığını, çocuklarıyla birlikte vatandaşlara özellikle hijyen kurallarına uyarak tarhana satmaya çalıştıklarını dile getiren Günalan, tarhananın çorbasının, kızartmasının yapıldığını ayrıca ceviz, fıstık, badem ve fındık ile çerez olarak tüketildiğini sözlerine ekledi.