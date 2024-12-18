Özellikle alabalık üretimi ve ihracatında adından söz ettiren kent, bu alandaki başarısıyla dünya pazarına da açılıyor.

Kahramanmaraş halkının balık tüketim alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Kentte günlük yaklaşık 2 ton hamsi tüketilirken, 2 ton da diğer balıklar tüketiliyor.

Kahramanmaraş'ın balık tüketiminde deniz ürünlerine olan ilgisinin yanında, tatlı su balığı üretimindeki başarısı hem yerel hem de ulusal düzeyde örnek bir model oluşturuyor.

Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı yaptığı açıklamada balık pazarındaki son durumla ilgili bilgiler verirken Kahramanmaraş halkını balık yemeye davet etti.