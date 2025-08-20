Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezona güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 19 Ağustos 2025’te düzenlenen basın toplantısında kulübün 2025–2026 futbol sezonuna dair hedefler, projeler ve sponsorluk anlaşmaları kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya iş dünyasının temsilcileri ve kent protokolü geniş katılım sağladı. Katılımcılar, İstiklalspor’un yeni sezonda da başarılarını sürdürmesi için destek mesajları verirken, sporun şehrin sosyal yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

Açıklamalarda, İstiklalspor’un Kahramanmaraş’ın moral kaynağı olduğu belirtilerek kulübün şehre büyük katkılar sunduğu ifade edildi.

Yeni sezon öncesi verilen bu güçlü destek, taraftarlar arasında da büyük bir heyecan oluşturdu.