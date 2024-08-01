Vatandaşlar, kazanlarda pişirilen aşureyi tatmak ve bu anlamlı ayda birlik beraberlik duygularını pekiştirmek için bir araya geldi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ak parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Mustafa Çakar, , Ülkü ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Terziler ve konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt katılım sağladı.

Katılımcılar etkinlik hakkında düşüncelerini Aksu Habere değerlendirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu