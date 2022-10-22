Kahramanmaraş Ticaret Borsası Toplantı Salonunda Düzenlenen Program Da Çiftçiler Tarım Ve Orman Bakanı Yardımcısı Nihat Pakdil Ve TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezgiç'e Sorunlarını Ve Taleplerini İletti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kurum Müdür Ve Amirleri Toplantıda Hazır Bulundu.

Burada Bir Açıklama Yapan Tarım Ve Orman Bakanı Yardımcısı Nihat Pakdil Göksun Elma Festivalinin Çok Güzel Bir Uygulama Olduğunu Belirterek Verimli Bir Toplantı Olduğunu İfade Etti.

Ziyaretlerden Duyduğu Memnuniyeti Dile Getiren Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Bu Tür Toplantıların Devam Edeceğine Dikkat Çekti.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.