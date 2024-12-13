Kahramanmaraş Türk Ocakları Şubesi tarafından düzenlenen “Ziya Gökalp’in Devlet-Din İlişkilerine Yaklaşımı” başlıklı konferans, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğin konuşmacısı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Erşahin oldu. Konferansta, Ziya Gökalp’in devlet ve din ilişkilerine dair görüşleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Katılımcılar, Gökalp’in düşüncelerinin tarihsel ve sosyal bağlamını anlama fırsatı bulurken, modern Türkiye’deki etkileri hakkında da bilgi edindi. Prof. Dr. Erşahin, Gökalp’in fikirlerinin devlet ve din ilişkileri açısından günümüzde de önemli bir referans noktası olabileceğini vurguladı.