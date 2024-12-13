Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparak gönülleri ısıttı. Kahramanmaraş Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından "Gönülden Nağmeler" adıyla düzenlenen konser, lösemili çocuklar yararına gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak organize edilen etkinlik, Türk sanatına devam eden ilgiyi canlı tutmanın yanı sıra toplumsal dayanışmaya da katkı sunmayı hedefliyor. Konserde, Türk sanat müziğinin muhteşem eserleri birbirinden başarılı sanatçılar tarafından seslendirilirken, dinleyiciler hem duygusal hem de keyifli anlar yaşadı. Gecenin geliri, lösemili çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumlara bağışlanacak.