Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Kahramanmaraş, mevduat yönünden Türkiye'nin en zengin illeri arasında 24.sırada yer aldı.

BDDK, güncel verilere göre Türkiye'nin en zengin illerini sıraladı. BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'nden yapılan derlemeyle mevduat tutarları açısından Türkiye'nin en zengin illeri sıralamasında birinci ve sonuncu il değişmedi. Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı. BDDK'nın 2024 yılı dokuz aylık verilerine göre toplam mevduatta en zengin il İstanbul oldu. Öte yandan, Bayburt, 3,99 milyar TL ile Türkiye'nin en düşük mevduat miktarına sahip ili olarak son sırada yer aldı. Türkiye'nin en zengin 10 ili sıralaması ise şu şekilde oldu: “İstanbul: 7,30 trilyon TL, Ankara: 2,33 trilyon TL, İzmir: 930 milyar TL, Antalya: 561 milyar TL, Bursa: 444 milyar TL, Kocaeli 342 milyar TL, Adana: 258 milyar TL, Muğla: 241 milyar TL, Konya: 229 milyar TL ve Mersin: 226 milyar TL.” Kahramanmaraş ise, 82 milyar 885 milyon TL’lik mevduatla 24.sırada yer aldı.