Ülkücü Hareketin Şehitlerini Anmak Ve Onların Aziz Hatıralarını Yaşatmak Amacıyla Düzenlenen Resim Sergisi, Yoğun İlgi Gördü.

Sergi, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Asena Birimi Tarafından Titizlikle Hazırlandı. Sergide, Ülkücü Şehitlerin Yaşamlarını Ve Mücadelelerini Konu Alan Resimler Yer Aldı.

Katılımcılar, Sergilenen Eserler Aracılığıyla Ülkücü Hareketin Tarihine Ve Şehitlerin Fedakârlıklarına Tanıklık Etme Fırsatı Buldular.

Etkinlikte Konuşan Kahramanmaraş MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkücü Şehitlerin Türk Milletinin Bağımsızlığı Ve Birliği İçin Verdikleri Mücadelenin Asla Unutulmayacağını Belirterek, Bu Tür Etkinliklerin Şehitlerin Anısını Canlı Tutmak Açısından Büyük Önem Taşıdığını Vurguladı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Asenalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gamze Tunçbilek Hem Genç Nesillere Ülkücü Hareketin Değerlerini Aktarmak Hem De Şehitlerin Aziz Hatıralarını Yaşatmak Amacıyla Böyle Bir Sergi Düzenlendiklerini İfade Etti.

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle Düzenlenen Resim Sergisi, Bir Kez Daha Ülkücü Hareketin Ruhunu Ve Şehitlerin Fedakârlıklarını Yüreklere Nakşetti.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Asena Birimi, Bu Tür Etkinliklerle Ülkücü Şehitlerin Unutulmadığını Ve Onların İzinden Yürümeye Devam Edeceklerini Bir Kez Daha Göstermiş Oldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt