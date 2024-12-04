Yarışmaya katılan gençler, Türkeş’in düşünce yapısını ve liderlik anlayışını yakından tanıma fırsatı buldu. Dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller takdim edilirken, tüm katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar etkinlikte yaptığı konuşmada, “Gençlerimizin milli ve manevi şuurlarını pekiştirmek adına bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Rahmetli Başbuğ Türkeş’in aziz hatırasını yaşatarak onun izinden yürümeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Yoğun ilgi gören yarışma, milli ruhu diri tutan anlamlı bir buluşma olarak öne çıktı.