Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş protokolüne resepsiyon verdi.

Ramada Otel’de düzenlenen resepsiyona; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Il Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “30 Ağustos bizim Türk tarihinde bağımsızlığımızı tekrar kazandığımızı bir zafer olması açısından çok önemli bir tarihtir. Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Tüm dünyaya bağımsız bir ülke olduğumuzu ve bağımsız olarak yaşayacağımızı bir kez daha haykırdığımız bir zaferdir. Bunca savaştan sonra en güçlü orduları o imkânsızlıklar içerisinde yenmemiz ve on günde 500 km yolu ordu halinde Afyon’dan kalkıp İzmir’e kadar gitmesi izahi olmayan büyük bir olaydır.

Bu millet zor zamanda nasıl bir araya geldiğini, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini o zaman göstermiştir. Kahramanmaraş’ta bunun en büyük örneğidir. Kahramanmaraş da zor günlerde kendi imkanlarıyla 22 gün süren bir mücadelede düzenli Fransız ordusunu buralardan birlik beraberliği sayesinde kovmayı başarmıştır. İstiklal Savaşımızın da aynı zamanda fitilini ateşlemiştir. Bu anlamda önemli bir şehirde yaşıyoruz bu ruhu iyi bilmeli ve bu ruha göre yaşamalıyız. Bugün de zaferin 102. yılını kutladığımız törende Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını bir kez daha şahit olduk. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.



Kabul töreninin ardından misafirlerini uğurlayan Vali Ünlüer, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti.