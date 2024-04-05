Kahramanmaraş Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirildi ve ilin güvenliğinden sorumlu olan birimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan da katılım sağladı.

Toplantıda, güvenlik birimlerinin koordineli bir şekilde çalışarak şehrin güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak adına kararlılıkla hareket edeceği vurgulaNdı.

Vali Mükerrem Ünlüer, toplantının açılış konuşmasında, şehirdeki güvenlik durumunu değerlendirdi ve alınacak tedbirler konusunda birlik ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen güvenlik bilgilendirme toplantısı, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar ve yapılacak çalışmaların, şehirdeki huzur ve güven ortamının korunması adına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.